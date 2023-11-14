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Хуниор Алонсо: Кордоба — лучший нападающий в РПЛ

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Футболист "Краснодара" Хуниор Алонсо рассказал, кто по его мнению является лучшим форвардом в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лучший нападающий РПЛ прямо сейчас? Джон Кордоба. Мне кажется, с точки зрения физики и техники, он сильнее всех в российской лиге. Совершенный нападающий", — заявил Алонсо "Чемпионату".

В текущем сезоне РПЛ Кордоба принял участие в 15 играх. В них колумбийский форвард забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нападающий занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата России. Его опережает игрок "Зенита" Матео Кассьерра с 12 голами на счету.

Хуниор Алонсо Кордоба Краснодар
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