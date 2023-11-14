"Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить", — приводит слова Вяльбе Sport24.
Ранее Василий Березуцкий заявил, что российским спортсменам необходимо уезжать из страны. По мнению бывшего футболиста, спортсмены не смогут продолжать свой рост, если будут выступать в России.
Василий Березуцкий провел всю свою карьеру в России, выступая за ЦСКА и "Торпедо". За армейцев защитник провел 529 матчей. Вместе с красно-синими футболист стал шестикратным чемпионом России и стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году.
Президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе — о словах В. Березуцкого: козел он, что могу сказать
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделились своим мнением о словах экс-защитника Василия Березуцкого, который заявил, что российские спортсмены должны уезжать из России.
Фото: "СЭ"