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Титов: Бабич — лучший трансфер "Спартака" летом

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов назвал переход защитника Срджана Бабича лучшим для команды в летнее трансферное окно.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч "Спартака" и самого Бабича был в Самаре, ещё очень ненадёжно сыграли в Воронеже. Где-то был подъем и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча", — сказал Титов.

27-летний Бабич перешёл в "Спартак" из испанской "Альмерии" за пять миллионов евро (данные Transfermarkt). В составе московской команды сербский защитник принял участие в девяти матчах и забил два гола. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.

В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Балтикой" в Калининграде. Игра состоится 25 ноября — после международной паузы.

Источник: Metaratings.

Титов Бабич Спартак
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