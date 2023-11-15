"Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч "Спартака" и самого Бабича был в Самаре, ещё очень ненадёжно сыграли в Воронеже. Где-то был подъем и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча", — сказал Титов.
27-летний Бабич перешёл в "Спартак" из испанской "Альмерии" за пять миллионов евро (данные Transfermarkt). В составе московской команды сербский защитник принял участие в девяти матчах и забил два гола. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.
В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Балтикой" в Калининграде. Игра состоится 25 ноября — после международной паузы.
Источник: Metaratings.
Титов: Бабич — лучший трансфер "Спартака" летом
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов назвал переход защитника Срджана Бабича лучшим для команды в летнее трансферное окно.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ