"К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идёт адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции "Спартака", то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твёрдо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу", — сказал Титов.
Титов заявил, что Рябчуку в плюс идёт знание русского языка, что освобождает его от адаптации, однако у футболиста сборной Молдавии всё равно пока не получается в московской команде.
27-летний Бонгонда перешёл в "Спартак" из испанского "Кадиса" за семь миллионов евро. В 19 матчах за красно-белых он забил пять голов и отдал результативную передачу.
25-летний Рябчук перешёл в "Спартак" из греческого "Олимпиакоса" за шесть миллионов евро. В 13 матчах за команду он отдал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings.
Титов: от Бонгонда завышенные ожидания, такая же ситуация у Рябчука
Полузащитник "Спартака" Егор Титов оценил летние трансферы команды после половины сезона.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"