"В футболе есть с кем играть и куда расти. Например, те же страны БРИКС, Саудовская Аравия и другие. А вызов в сборную — всегда приятно и огромная честь слушать гимн своей страны, держа руку на сердце в майке сборной. Конечно, эти эмоции для сына на всю жизнь", — сказал Ковальчук.
В сентябре 14-летний сын прославленного хоккеиста получил вызов в сборную России по своему возрасту, проведя за команду все матчи. На клубном уровне спортсмен играет за бразильскую команду "Сан-Паулу".
Илья Ковальчук вместе с хоккейной сборной России выиграл два чемпионата мира и одну Олимпиаду. Он завершил карьеру в 2021 году.
Источник: Sport24.
Илья Ковальчук — о вызове сына в сборную России U14: огромная честь слушать гимн своей страны, держа руку на сердце
Легендарный хоккеист Илья Ковальчук, отец нападающего сборной России Филиппа Ковальчука, прокомментировал вызов сына на сентябрьский сбор юниорской команды России.
Фото: ФК "Коринтианс"