"Что касается "Спартака", пока там работает Абаскаль, ничего хорошего не будет. Он даже игру не поставил команде... Думаю, в клубе его не увольняют, потому что ждут, когда он сам уйдет. Но он наглый — не хочет уходить", — сказала Смородская.
В сентябре-октябре ходили слухи, что "Спартак" готов рассмотреть увольнение испанского специалиста и рассматривает назначение на его место Станислава Черчесова или Валерия Карпина ("Ростов"/Сборная России). Однако в клубе опровергли эту информацию, заявив о полном доверии к Абаскалю. После половины сезона "Спартак" шестой в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "РБ Спорт".
Смородская: в "Спартаке" ждут, пока Абаскаль сам уйдет. Но он наглый — не хочет уходить
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости