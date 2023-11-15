Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Игнатов: обещаю, что "Спартак" сделает все возможное, чтобы выиграть все три оставшихся матча РПЛ в 2023-м

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что команда сделает всё возможное, чтобы заработать девять очков в оставшихся трёх матчах РПЛ в 2023 году.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка во всех оставшихся матчах этого года", — сказал Игнатов.

"Спартак" в 15 матчах набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая от идущего на первом месте "Краснодара" на восемь очков. До конца года в РПЛ красно-белых предстоит сыграть с "Балтикой", "Ахматом" и "Крыльями Советов".

Источник: "Чемпионат".

Спартак Игнатов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится