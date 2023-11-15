"Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка во всех оставшихся матчах этого года", — сказал Игнатов.
"Спартак" в 15 матчах набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая от идущего на первом месте "Краснодара" на восемь очков. До конца года в РПЛ красно-белых предстоит сыграть с "Балтикой", "Ахматом" и "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат".
Игнатов: обещаю, что "Спартак" сделает все возможное, чтобы выиграть все три оставшихся матча РПЛ в 2023-м
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что команда сделает всё возможное, чтобы заработать девять очков в оставшихся трёх матчах РПЛ в 2023 году.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ