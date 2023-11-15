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Бушманов: с приходом Бабича Дуарте стал сильнее, раньше его критиковали по делу

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Бывший футболист "Спартака" Евгений Бушманов высказался о защитнике красно-белых Алексисе Дуарте.
Фото: "Чемпионат"
"Дуарте сильно доставалось поначалу, его много критиковали, и нужно признать, что по делу. Но в последних матчах он выглядит намного увереннее, не допускает грубых ошибок. С приходом Бабича Дуарте стал сильнее. Плюс он уже адаптировался и начал показывать тот футбол, который от него ждут", — сказал Бушманов.

23-летний Дуарте стал игроком московской команды в январе 2023 года, перейдя из чемпионата Парагвая за четыре миллиона евро (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне защитник провёл на поле 1277 (83,4% игрового времени) минут в 17 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "РБ Спорт".

Дуарте Бабич Бушманов Спартак
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