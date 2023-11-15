"Проиграли со счетом 0:2, все плохо, боремся за выживание. Итоги первой части РПЛ печальны, но закономерны. Просто в первых пяти играх набрали 1 очко из 15 возможных, поэтому ситуация такая. Будем исправлять", - цитирует Андреева ТАСС.
После 15 проведенных туров "Оренбург" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. В копилке оренбуржцев 13 набранных очков. Команда на этом отрезке одержала три победы, четырежды сыграла вничью и потерпела 8 поражений. От зоны прямого вылета в Первую лигу отрыв на данный момент составляет один балл. До зимней паузы "Оренбург" примет на своем поле "Ахмат" и дважды сыграет в гостях - с "Краснодаром" и "Сочи".
Спортивный директор "Оренбурга": итоги первой части чемпионата печальны, но закономерны. Будем исправлять
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал результаты команды в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"