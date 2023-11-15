"Не уверен, что нам там разрешат там играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было рассматривать. А с точки зрения уровня — футбол там вырос, мы видели это и на последнем чемпионате мира", — сказал Кафанов.
Напомним, РФС ранее рассматривал подобный переход из-за бана, введенного в отношение российского футбола ФИФА и УЕФА. Однако гарантировать то, что все команды в Азиатской конфедерации будут играть с Россией, никто не смог. Также нет подтверждения тому, что сборная России сможет отбираться на чемпионат мира.
Источник: "РБ Спорт".
Кафанов — о переходе в Азию: не уверен, что нам там разрешат там играть
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своём отношении к возможному переходу в Азию.
Фото: СЭ