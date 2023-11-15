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Андрей Мостовой — о переходе в Азию: если мы уйдем, то уже не вернемся

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился своим мнением о возможном переходе в Азию.
Фото: ФК "Зенит"
"Надо подождать Европу. Поначалу думал, что можно в Азию. Но потом мысль — если уйдем, то не вернемся", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Сборная России находится в изоляции от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за отсутствия игр в СМИ появились слухи о том, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Но из-за отсутствия гарантий того, что все сборные согласятся играть с Россией, перехода не произошло.

Сборная России РФС Зенит Мостовой Ан
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