"Надо подождать Европу. Поначалу думал, что можно в Азию. Но потом мысль — если уйдем, то не вернемся", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Сборная России находится в изоляции от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за отсутствия игр в СМИ появились слухи о том, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Но из-за отсутствия гарантий того, что все сборные согласятся играть с Россией, перехода не произошло.
Андрей Мостовой — о переходе в Азию: если мы уйдем, то уже не вернемся
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился своим мнением о возможном переходе в Азию.
Фото: ФК "Зенит"