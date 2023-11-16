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Семак: Кассьерра и Ерохин не сыграют с "Нефтчи" из-за повреждений

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Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие игроки не смогут сыграть в товарищеской игре против "Нефтчи".
Фото: ФК "Зенит"
"У Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Ерохин не сможет сыграть с "Нефтчи" из?за небольшого повреждения", — цитирует Семака "Матч ТВ"

18 ноября в 20:00 (мск) начнется товарищеский матч между "Зенитом" и "Нефтчи". Игра пройдет в Азербайджане на стадионе "Нефтчи Арена".

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 20 матчах. За это время колумбийский форвард забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Александр Ерохин сыграл 16 матчей в текущем сезоне. В них 34-летний полузащитник смог отличиться 3 голевыми передачами.

Зенит Нефтчи Семак Кассьерра Ерохин
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