"У Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Ерохин не сможет сыграть с "Нефтчи" из?за небольшого повреждения", — цитирует Семака "Матч ТВ"
18 ноября в 20:00 (мск) начнется товарищеский матч между "Зенитом" и "Нефтчи". Игра пройдет в Азербайджане на стадионе "Нефтчи Арена".
В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 20 матчах. За это время колумбийский форвард забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Александр Ерохин сыграл 16 матчей в текущем сезоне. В них 34-летний полузащитник смог отличиться 3 голевыми передачами.
Семак: Кассьерра и Ерохин не сыграют с "Нефтчи" из-за повреждений
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие игроки не смогут сыграть в товарищеской игре против "Нефтчи".
Фото: ФК "Зенит"