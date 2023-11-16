"По результату "Зенит" сдал после прошлого сезона. По тому, что происходит в команде, — я не знаю. Но "Зенит" всё равно набирает очки и близок к "Краснодару". Думаю, у Сергея Богдановича всё получится. "Зенит" нельзя списывать со счетов ни в коем случае", — приводит слова Рыжикова "Чемпионат".
"Зенит" располагается на втором месте в РПЛ. Команда из северной столицы набрала 30 очков за 15 матчей чемпионата.
Сергей Семак руководит петербургской командой с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 5 раз побеждали в чемпионате России. Четырежды клуб становился победителем Суперкубка России. В 2020 году "Зенит" стал обладателем Кубка России.
Рыжиков: "Зенит" сдал, но его нельзя списывать со счетов ни в коем случае
Бывший голкипер казанского "Рубина" Сергей Рыжиков оценил игру "Зенита" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"