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Петрушин: сборная России просто обязана обыгрывать Кубу, тут даже вопросов быть не может

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Экс-наставник тульского "Арсенала" Алексей Петрушин заявил, что сборная России обязана обыгрывать Кубу.
Фото: РФС
"Наша сборная просто обязана обыгрывать такого соперника, тут даже вопросов быть не может. Где Куба и где Россия. Кроме победы, я не рассматриваю других результатов", – приводит слова Петрушина "Евро-Футбол.Ру".

20 ноября пройдет товарищеский матч между сборными России и Кубы. Игра пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало - 19:00 (мск).

Куба находится на 169-м месте в рейтинге ФИФА, сборная России располагается на 39-й строчке.

Сборная России Сборная Кубы Петрушин
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