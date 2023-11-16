"Наша сборная просто обязана обыгрывать такого соперника, тут даже вопросов быть не может. Где Куба и где Россия. Кроме победы, я не рассматриваю других результатов", – приводит слова Петрушина "Евро-Футбол.Ру".
20 ноября пройдет товарищеский матч между сборными России и Кубы. Игра пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало - 19:00 (мск).
Куба находится на 169-м месте в рейтинге ФИФА, сборная России располагается на 39-й строчке.
Петрушин: сборная России просто обязана обыгрывать Кубу, тут даже вопросов быть не может
Экс-наставник тульского "Арсенала" Алексей Петрушин заявил, что сборная России обязана обыгрывать Кубу.
Фото: РФС