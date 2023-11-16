"Карпин бы и сейчас пригодился в Испании. В будущем у него есть все шансы работать в испанском чемпионате. Его там хорошо помнят", — сказал Рианчо.
Валерий Карпин во время игровой карьеры выступал за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Игровую карьеру Карпин завершил в 2005 году в составе "Сосьедада", за который сейчас выступает Арсен Захарян.
Отметим, что специалист совмещает посты в клубе и сборной. Он заявил, что покинет "Ростов", как только Россию вернут на международную арену.
Источник: Sport24.
Рианчо: Карпина хорошо помнят в Испании. В будущем у него есть шансы там работать
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин мог бы работать в Испании.
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