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Дьяков: все ждут, что Пиняев будет феерить, как Месси, но ему нужно время реализовать свой потенциал

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Бывший игрок московского "Динамо" Виталий Дьяков поделился своим мнением о футболисте "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
"На Пиняева возлагаются слишком большие надежды. Кто-то может сказать, что он пока не очень хорош, но Сергей еще молод. У него все впереди, просто к нему слишком завышенные ожидания. Все ждут, что он будет феерить, как Месси и Роналду, но ему нужно время реализовать свой потенциал", – цитирует Дьякова "Евро-Футбол".

Пиняев в текущем сезоне сыграл 21 матч. В них 19-летний вингер забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. По итогам 15 туров РПЛ "Локомотив" занимает седьмое место, набрав 24 очка. Следующим соперником для железнодорожников станут "Крылья Советов". Матч состоится 25 ноября в Самаре на стадионе "Солидарность Арена". Начало - 13:00 (мск).

Локомотив Пиняев Дьяков
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