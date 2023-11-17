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Билялетдинов: Кордоба — лучший игрок РПЛ в первом круге

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, кто по его мнению был лучшим игроком РПЛ в первом круге чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мне нравится Кордоба. По первому кругу — он лучший в РПЛ. Колумбиец физически одаренный, может создавать много моментов за игру. Он самодостаточный форвард, который всегда несет угрозу соперникам. Он не стесняется и раскован в своих действиях", — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кордоба сыграл 15 матчей. В них колумбийский форвард забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нападающий занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ. Его опережает футболист "Зенита" Матео Кассьерра с 12 голами на счету.

По итогам 15 туров "Краснодар" занимает первое место. Быки набрали 32 очка.

Краснодар Билялетдинов Д. Кордоба
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