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Тормена заявил, что Сафонов и Сперцян готовы к игре в Европе

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Защитник "Краснодара" Витор Тормена поделился мнением о своих одноклубниках, голкипере Матвее Сафонове и полузащитнике Эдуарде Сперцяне.
Фото: "Чемпионат"
По словам бразильца, ранее выступавшего за "Брагу", оба игрока готовы к выступлению в Европе. Также Тормена предположил, что их переход в европейский клуб является вопросом времени.

"Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают", - цитирует Тормену Sport24.

В нынешнем сезоен Сафонов провёл 15 матчей за "Краснодар". У Сперцяна также 15 матчей в РПЛ, в них он забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Краснодар Тормена Сафонов Сперцян
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