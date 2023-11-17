По словам бразильца, ранее выступавшего за "Брагу", оба игрока готовы к выступлению в Европе. Также Тормена предположил, что их переход в европейский клуб является вопросом времени.
"Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают", - цитирует Тормену Sport24.
В нынешнем сезоен Сафонов провёл 15 матчей за "Краснодар". У Сперцяна также 15 матчей в РПЛ, в них он забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
Тормена заявил, что Сафонов и Сперцян готовы к игре в Европе
Защитник "Краснодара" Витор Тормена поделился мнением о своих одноклубниках, голкипере Матвее Сафонове и полузащитнике Эдуарде Сперцяне.
Фото: "Чемпионат"