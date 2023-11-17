По мнению Барбозы, трансфер реален. При этом агент заявил, что не считает возможный переход форварда гарантией борьбы "Локомотива" за чемпионство.
"Насколько такой трансфер вообще возможен? Думаю, что он реален. Думаю, что "Локомотив" может договориться. Если они смогут это сделать, то это будет хорошее приобретение", - цитирует Барбозу "Спорт день за днём".
25-летний Йович перешёл в "Милан" перед началом сезона. Он провёл семь матчей за команду и не смог отметиться результативными действиями.
Агент Барбоза допустил переход Йовича в "Локомотив"
Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию, согласно которой форвард "Милана" Лука Йович может перейти в "Локомотив".
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