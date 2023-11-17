– В России раньше меня раздражал Александр Кержаков, потому что в каждой игре, практически, он забивал нам. Понятно, были матчи и хорошие, и плохие, но Саня на тот момент был в топе. В Европе неудобный Серхио Агуэро, писали, что он мне больше всех забил.
37-летний Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 14 матчах своей команды. В пяти из них Акинфеев отыграл на ноль.
Источник: ютуб-канал “Это футбол, брат!”
Акинфеев – о неудобных для себя нападающих: в России раньше меня раздражал Кержаков
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самых неудобных нападающих, против которых ему довелось выступать.
Фото: РИА Новости