Ранее Петраков заявил, что не видит 22-летнего футболиста на позиции центрального нападающего, как это делают в клубе.
"Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. А если серьезно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника", — сказал Юран.
Эдгар Севикян — уроженец Москвы и воспитанник местной академии "Локомотива". С 2017 по 2022 год Севикян находится в структуре испанского "Леванте", но за первую команду "лягушек" провёл на поле лишь 39 минут в двух матчах. Сейчас спортсмен играет за "Пари НН", где в нынешнем сезоне вышел на новый уровень, забив семь раз за 21 матч. Сообщается, что к Севикяну уже проявляют интерес российские и иностранные клубы.
Источник: Sport24.
Сергей Юран ответил наставнику сборной Армении Петракову по поводу использования Севикяна
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран ответил тренеру сборной Армении Александру Петракову касаемо позиции Эдгара Севикяна на поле.
Фото: "Чемпионат"