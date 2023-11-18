Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
14:00
КАМАЗНе начат
Акрон
15:00
ВолгарьНе начат
Динамо Мх
16:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
17:00
УэльсНе начат
Латвия
20:00
ХорватияНе начат
Беларусь
20:00
АндорраНе начат
Израиль
22:45
РумынияНе начат
Франция
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ИрландияНе начат
Швейцария
22:45
КосовоНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
22:45
ТурцияНе начат

Сергей Юран ответил наставнику сборной Армении Петракову по поводу использования Севикяна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран ответил тренеру сборной Армении Александру Петракову касаемо позиции Эдгара Севикяна на поле.
Фото: "Чемпионат"
Ранее Петраков заявил, что не видит 22-летнего футболиста на позиции центрального нападающего, как это делают в клубе.

"Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. А если серьезно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника", — сказал Юран.

Эдгар Севикян — уроженец Москвы и воспитанник местной академии "Локомотива". С 2017 по 2022 год Севикян находится в структуре испанского "Леванте", но за первую команду "лягушек" провёл на поле лишь 39 минут в двух матчах. Сейчас спортсмен играет за "Пари НН", где в нынешнем сезоне вышел на новый уровень, забив семь раз за 21 матч. Сообщается, что к Севикяну уже проявляют интерес российские и иностранные клубы.

Источник: Sport24.

Юран Петраков Сборная Армении Севикян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится