"Сборная России не становится неинтересна людям. В моем окружении — точно нет. Я сам смотрел матчи с Камеруном и Кенией... Проблем с мотивацией тоже нет. Для любого футболиста представлять свою страну – мечта", — сказал Круговой.
25-летний Круговой в сентябре 2022 года провёл единственный матч в составе сборной России, выйдя на поле в игре с Кыргызстаном (2:1). Также спортсмен вызывался на игру с Хорватией в ноябре 2021 года, но на поле не появился.
В нынешнем сезоне за "Зенит" Круговой в 14 матчах отдал две результативные передачи. Недавно футболист впервые стал отцом: у него родилась дочка.
Источник: "Чемпионат"
Круговой: сборная России не становится неинтересна людям, проблем с мотивацией тоже нет
Защитник "Зенита" Данил Круговой не считает, что можно наблюдать падение интереса к сборной России.
Фото: ФК "Зенит"