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Круговой: сборная России не становится неинтересна людям, проблем с мотивацией тоже нет

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Защитник "Зенита" Данил Круговой не считает, что можно наблюдать падение интереса к сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
"Сборная России не становится неинтересна людям. В моем окружении — точно нет. Я сам смотрел матчи с Камеруном и Кенией... Проблем с мотивацией тоже нет. Для любого футболиста представлять свою страну – мечта", — сказал Круговой.

25-летний Круговой в сентябре 2022 года провёл единственный матч в составе сборной России, выйдя на поле в игре с Кыргызстаном (2:1). Также спортсмен вызывался на игру с Хорватией в ноябре 2021 года, но на поле не появился.

В нынешнем сезоне за "Зенит" Круговой в 14 матчах отдал две результативные передачи. Недавно футболист впервые стал отцом: у него родилась дочка.

Источник: "Чемпионат"

Сборная России Зенит Круговой
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