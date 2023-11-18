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Петржела: если Россия не обыграет Кубу, то вам нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта

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Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что сборная России обязана обыгрывать в товарищеском матче команду Кубы.
Фото: "СЭ"
- Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная - футбольный карлик. Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране.

В рамках ноябрьского сбора национальная команда России проведет товарищеский матч против сборной Кубы. Встреча пройдет в понедельник, 20 ноября, на стадионе "Волгоград Арена" и начнется в 19:30 по столичному времени. Как ранее сообщалось, на игру реализовано на данный момент порядка 35 тысяч билетов. Сама арена вмещает чуть более 40 тысяч зрителей. Отметим, что сборная Кубы располагается на 169-м месте в рейтинге ФИФА.

Источник: "РБ Спорт"

Петржела Сборная России Сборная Кубы Товарищеские матчи
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