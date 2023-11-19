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Евсеев: вы знаете, почему Мостовой так много критикует Карпина?

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Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев заявил, что журналисты не знают, почему Александр Мостовой так часто критикует главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина.
Фото: СЭ
"Мостовой критикует Карпина? Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина? Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и не важно, кто и что говорит", — сказал Евсеев.

Напомним, Мостовой постоянно заявляет, что главный тренер сборной России не должен совмещать посты и также подверг сомнению правильность решений Карпина при вызове игроков в национальную команду. Конфликт между специалистами начался несколько лет назад. Отметим, что во время игровой карьеры Карпин и Мостовой вместе играли за "Спартак", "Сельту" и сборную России.

Источник: "РБ Спорт".

Карпин Кубань Ростов
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