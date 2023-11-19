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Газзаев рассказал, что отказался от работы в сборной России в 2016 году

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Бывший российский тренер Валерий Газзаев признался, что в 2016 году ему предлагали возглавить сборную России.
Фото: "Чемпионат"
"Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: "Моя задача — стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю". После этого назначили Станислава Черчесова", — сказал Газзаев.

69-летний Газзаев тренировал сборную России с 2002 по 2003 год. До этого он тренировал ЦСКА, а после ухода из сборной вновь вернулся в московскую команду, с которой в 2005 году стал победителем Кубка УЕФА (ныне Лига Европы). В 2013 году Газзаев завершил карьеру и некоторое время был политиком.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Черчесов Сборная России Газзаев
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