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Чалов — о борьбе Головина с Мбаппе за игрока месяца в Лиге 1: в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на тот факт, что полузащитник "Монако" Александр Головин боролся за звание игрока месяца в Лиге 1 с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе.
Фото: "Чемпионат"
"Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше", — сказал Чалов.

Отметим, что на награду также претендовал молодой полузащитник Уоррен Заир-Эмери, но победу одержал именно 24-летний француз.

27-летний Головин в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забив пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ТАСС.

Чалов Головин Мбаппе ЦСКА Монако ПСЖ Лига 1
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