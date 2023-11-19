"Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше", — сказал Чалов.
Отметим, что на награду также претендовал молодой полузащитник Уоррен Заир-Эмери, но победу одержал именно 24-летний француз.
27-летний Головин в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забив пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: ТАСС.
Чалов — о борьбе Головина с Мбаппе за игрока месяца в Лиге 1: в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на тот факт, что полузащитник "Монако" Александр Головин боролся за звание игрока месяца в Лиге 1 с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе.
Фото: "Чемпионат"