"Ушли Далер, Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс", — приводит слова Кругового "Чемпионат".
Кузяев покинул "Зенит" минувшим летом. Россиянин перешел в французский "Гавр" на правах свободного агента. За новый клуб полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил 2 мяча. Малком покинул Санкт-Петербург в августе 2023 года. Бразильский вингер переехал в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В местном чемпионате футболист сыграл 13 матчей. За это время он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Круговой: замены Малкому у "Зенита" нет
Футболист "Зенита" Данил Круговой рассказал о том, как изменилась команда после ухода Фелипе Малкома и Далера Кузяева
Фото: ФК "Аль-Хиляль"