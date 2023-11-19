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Круговой: замены Малкому у "Зенита" нет

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Футболист "Зенита" Данил Круговой рассказал о том, как изменилась команда после ухода Фелипе Малкома и Далера Кузяева
Фото: ФК "Аль-Хиляль"
"Ушли Далер, Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

Кузяев покинул "Зенит" минувшим летом. Россиянин перешел в французский "Гавр" на правах свободного агента. За новый клуб полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил 2 мяча. Малком покинул Санкт-Петербург в августе 2023 года. Бразильский вингер переехал в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В местном чемпионате футболист сыграл 13 матчей. За это время он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Зенит Круговой Малком Аль-Хиляль Кузяев Гавр
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