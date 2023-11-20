"Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30", — приводит слова Кругового "Чемпионат".
Ранее сам Мостовой рассказывал о том, что летом у него было предложение от команды из чемпионата Франции. Портал Transfermakt оценивает 26-летнего в 3,5 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 11 матчей, в которых забил 1 мяч.
Круговой: думаю, Мостовой уедет в топовый европейский чемпионат к годам 30
Защитник "Зенита" Данил Круговой оценил шансы своего одноклубника Андрея Мостового на переход в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"