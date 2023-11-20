Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Круговой: думаю, Мостовой уедет в топовый европейский чемпионат к годам 30

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Данил Круговой оценил шансы своего одноклубника Андрея Мостового на переход в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

Ранее сам Мостовой рассказывал о том, что летом у него было предложение от команды из чемпионата Франции. Портал Transfermakt оценивает 26-летнего в 3,5 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 11 матчей, в которых забил 1 мяч.

Зенит Российские трансферы Мостовой Ан Круговой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится