"Думаю, когда болельщики приходят на стадион, нет разницы с кем играть, главное - выигрывать. Мне кажется, должны выигрывать. Футболисты должны отдаться на все сто процентов, чтобы победить", — приводит слова Жиркова РИА Новости.
Сегодня, 20 ноября, произойдет товарищеский матч между Россией и Кубой. Игра пройдет в Волгограде. Начало - 19:30 (мск).
За сборную России Жирков сыграл 105 матчей. За это время защитник забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач.
Жирков: мне кажется, сборная России должна побеждать в матче с Кубой
Бывший игрок "Зенита" Юрий Жирков высказался о предстоящей игре сборной России против Кубы.
Фото: ФК "Зенит"