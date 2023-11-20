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Алексей Березуцкий отказался комментировать интервью брата

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Бывший тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не стал комментировать интервью своего брата Василия.
Фото: РФС
Василий Березуцкий дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В нём он призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы продолжить личностный рост.

"Согласен ли я с мнением брата? Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел", — сказал Березуцкий.

Оба футболиста завершили карьеру в 2018 году, однако Алексей, в отличие от брата, уже успел поработать главным тренером. Он работал в ЦСКА в сезоне-2021/2022.

Источник: "РБ Спорт".

Березуцкий А Березуцкий В
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