Василий Березуцкий дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В нём он призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы продолжить личностный рост.
"Согласен ли я с мнением брата? Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел", — сказал Березуцкий.
Оба футболиста завершили карьеру в 2018 году, однако Алексей, в отличие от брата, уже успел поработать главным тренером. Он работал в ЦСКА в сезоне-2021/2022.
Источник: "РБ Спорт".
Алексей Березуцкий отказался комментировать интервью брата
Бывший тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не стал комментировать интервью своего брата Василия.
Фото: РФС