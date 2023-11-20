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Экс-защитник "Рубина" Попов - о Бердыеве: умный, но и очень жесткий. Восточный человек, скрывающий свои эмоции на людях

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Экс-центральный защитник "Рубина" в чемпионских сезонах Алексей Попов рассказал о своих впечатлениях от возглавлявшего тогда казанцев Курбана Бердыева.
Фото: ТАСС
- Чем Бердыев отличается от других тренеров? У него были несколько игроков, к которым он более лоялен, которым позволял больше, чем остальным. В то же время он умный, но и очень жесткий. Восточный человек, который скрывает свои эмоции на людях, проявляя их совсем по-другому. Когда как, на самом деле. Как и все мы, со своими тараканами в голове, - передает слова Попова Metaratings.ru.

71-летний туркменский специалист Курбан Бердыев бессменно возглавлял казанский "Рубин" в период с августа 2001 года по декабрь 2013 года. Под руководством главного тренера Бердыева казанцы впервые в своей истории стали чемпионами Российской премьер-лиги, выиграв этот титул дважды подряд - в сезоне-2008 и в сезоне-2009.

45-летний экс-защитник Алексей Попов выступал за "Рубин" с августа 2008 года по январь 2010 года и принял участие в завоевании обоих чемпионских титулов.

Рубин Бердыев Попов
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