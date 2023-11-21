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Капитан сборной Кубы: не ожидали, что будет такой разгромный счет. Но мы тоже показали свое лицо

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Капитан сборной Кубы Луис Парадела подвел итоги после поражения в товарищеской игре против команды России (0:8).
Фото: Чемпионат.com
- Не ожидали, что будет такой разгромный счет. Россия - очень сложный соперник. Выделил бы Головина, он очень активный, хорошо двигается. Не ожидали, что Россия сыграет так сильно. Но мы тоже показали свое лицо.

20 ноября, в понедельник, национальная сборная России провела контрольный поединок против команды Кубы. Игра прошла в Волгограде и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 8:0. Забитыми мячами в ворота кубинцев отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, и Андрей Мостовой. Напомним, на 85-й минуте Сергей Пиняев не сумел забить пенальти.

Источник: "СЭ"

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