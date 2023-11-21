– Да он просто пощелкал лицом. Типа я здесь, я свободен, выбирайте меня. Да никому он не нужен, иначе давно бы уже где-нибудь тренировал, если бы был нужен кому-то из солидных клубов. В несолидные он не пойдёт, а в солидные его не приглашают.
Черчесов "продавал" себя? Конечно, он знаменитая личность – камера его выхватит и будет снимать. Может, так кто-то вспомнит и тут же наберет его, – цитирует слова экс-защитника казанской команды Metaratings.
5 ноября "Локомотив" на своем поле поделил очки со "Спартаком" в московском дерби, играя больше тайма в большинстве после удаления полузащитника гостей Даниила Хлусевича. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 1:1 (0:0). Экс-главный тренер "Спартака" Станислав Черчесов, посетивший "РЖД Арену", удивил всех своим эпатажным поступком. В первом тайме 60-летний специалист сидел в шарфе "Локомотива", а после перерыва также надел шарф противоположной команды. В настоящее время Черчесов остается без работы после увольнения летом из венгерского "Ференцвароша".
Попов – о двух шарфах Черчесова на дерби: просто пощелкал лицом, никому он не нужен
Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов высказал предположение, почему бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов появился в шарфе "Локомотива" на матче РПЛ между "железнодорожниками" и "Спартаком".
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