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Черников – о фразе Миллера про льва и быка: я улыбнулся, у каждого свое мнение

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Полузащитник "Краснодара" Александр Черников поделился реакцией на фразу главы правления "Газпрома" Алексея Миллера после ничьей в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
Подводя итоги встречи, Миллер заявил пресс-службе "Зенита": "Лев прыгнул, Бык отскочил".

– Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял, – цитирует 23-летнего футболиста сборной России "Спорт-Экспресс".

После 15-ти сыгранных туров первого круга чемпионата России "Краснодар" под руководством Владимира Ивича единолично возглавляет таблицу, набрав 32 очка. Ближайшим преследователем "быков" является бессменный чемпион страны последних 5-ти лет "Зенит" с Сергеем Семаком. Бронзовый призер прошлого сезона "Спартак" Гильермо Абаскаля идет седьмым, имея на счету 24 очка. В субботу, 25 сентября, "красно-белые" в гостях сыграют с калининградской "Балтикой".

Краснодар Зенит Черников
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