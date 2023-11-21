– Номер открытия "Лететь" с Ираклием Пирцхалавой был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты – волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде "Ротора" и экс-полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене – и он поклонился трибунам в знак уважения, – цитирует Терешина Sport24.
20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 (3:0) в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде. Эта победа стала второй крупнейшей в истории отечественной национальной команды. Самая разгромный результат россияне показали 8 июня 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино, который завершился со счетом 9:0.
Перед игрой с кубинцами зрители обратили внимание на то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не поет слова национального гимна. Сам уроженец Эстонии на вопрос объяснить причины этого отшутился, что зато поет песню Афродиты "Валера". После финального свистка певица исполнила эту музыкальную композицию. Карпин остался не в восторге от этой идеи и отметил на пресс-конференции, что не нужно таким образом выделять кого-то одного в сборной России.
РФС: песня "Валера" после матча Россия – Куба была посвящена не Карпину, а Есипову
Глава департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин сообщил, что музыкальная композиция Афродиты "Валера" после матча Россия – Куба (8:0) была посвящена не Валерию Карпину, а Валерию Есипову.
Фото: Sports