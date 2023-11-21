Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат
Австрия
22:45
ГерманияНе начат
Польша
22:45
ЛатвияНе начат

Глушаков — о игре сборной России с Кубой: я говорил, что наша команда выиграет 5:0 — чуть не угадал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу сборной России над Кубой со счетом 8:0.
Фото: РФС
"Счёт не удивил. Я говорил, что команда выиграет 5:0 — чуть не угадал. Хорошо, что сборная выиграла — это позитивное настроение. Заключительная игра в этом году, поэтому футболисты уйдут на перерыв в хорошем настроении", — приводит слова Глушаков "Чемпионат".

20 ноября в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" состоялся товарищеский матч между Россией и Кубой. Команда Валерия Карпина обыграла латиноамериканскую команду со счетом 8:0. Мячи забили 8 разных игроков: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

За национальную команду Денис Глушаков провел 57 матчей. В них 36-летний полузащитник смог забить 5 мячей и отдать 1 голевую передачу. В составе сборной футболист ездил на Чемпионат мира 2014 года и Чемпионат Европы 2016 года

Глушаков Сборная России Сборная Кубы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится