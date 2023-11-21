"Счёт не удивил. Я говорил, что команда выиграет 5:0 — чуть не угадал. Хорошо, что сборная выиграла — это позитивное настроение. Заключительная игра в этом году, поэтому футболисты уйдут на перерыв в хорошем настроении", — приводит слова Глушаков "Чемпионат".
20 ноября в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" состоялся товарищеский матч между Россией и Кубой. Команда Валерия Карпина обыграла латиноамериканскую команду со счетом 8:0. Мячи забили 8 разных игроков: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
За национальную команду Денис Глушаков провел 57 матчей. В них 36-летний полузащитник смог забить 5 мячей и отдать 1 голевую передачу. В составе сборной футболист ездил на Чемпионат мира 2014 года и Чемпионат Европы 2016 года
Глушаков — о игре сборной России с Кубой: я говорил, что наша команда выиграет 5:0 — чуть не угадал
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу сборной России над Кубой со счетом 8:0.
Фото: РФС