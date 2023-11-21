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Metaratings: "Зенит" рассматривает вариант только с продажей Ренана

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Metaratings сообщает, что "Зенит" будет рассматривать только вариант с продажей защитника команды Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Зенит" не планирует отдавать Ренана в аренду. Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с продажей 20-летнего футболиста. Ранее появились слухи о том, что игроком заинтересовались некоторые европейские клубы.

Ренан стал частью "Зенита" 10 января 2023 года. До России защитник выступал за "Коринтианс". К этому моменту за петербургский клуб у бразильца накопилось 18 игр, в которых 20-летний игрок не смог отличиться результативными действиями. Вместе сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России и победителем Суперкубка России. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Российские трансферы Ренан Зенит
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