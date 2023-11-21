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Червиченко - о 8:0 сборной России: кубинцы - наши друзья много лет. У меня неприятный привкус от этой победы

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал результат товарищеского матча сборной России со сборной Кубы (8:0).
Фото: youtube.com
- Лично у меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счетом обыгрывали Фареры или другую мелкую европейскую страну, то было бы приятнее. А кубинцы - наши друзья много лет. У меня неприятный привкус от этой победы, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

20 ноября на поле "Волгоград Арены" состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Кубы. Игра закончилась со счетом 8:0, забитыми голами в составе сборной России отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. Количество зрителей, посетивших эту встречу, составило свыше 40 тысяч.

Сборная России Сборная Кубы Червиченко
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