"Не складывается ли у меня ощущение, что команде не хватает состава? Да, так и есть. У нас не получились некоторые приобретения, чтобы чувствовать себя лучше. У нас короткая скамейка. Но есть костяк команды, будем работать в таком режиме. Ничего страшного", — сказал Федотов.
ЦСКА после первого круга чемпионата России набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. Команда отстаёт от занимающего первое место "Краснодара" на семь очков. До зимней паузы коллектив Федотова проведёт матчи с "Динамо" (25 ноября), "Ростовом" (3 декабря) и "Краснодаром" (10 декабря) в чемпионате России, а также сыграет с "Ростовом" в Кубке страны 29 ноября.
Источник: Sport24.
Федотов: ЦСКА не хватает состава, но ничего страшного. У нас есть костяк команды
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов согласился с мнением, что команде не хватает состава.
Фото: "Чемпионат"