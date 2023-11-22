Дзагоев: жалею, что не поиграл на топ-уровне. После ЛЧ даже матчи со "Спартаком" и "Зенитом" казались медленными

"Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. Да, были игры в Лиге чемпионов против грандов. Но одно дело сыграть с ними 3-4 игры в сезоне, другое дело — постоянно на протяжении года, а то и двух-трех лет. Когда сыграл в Лиге чемпионов, а через три-четыре дня играешь в чемпионате России — даже со "Спартаком" и с "Зенитом", — тебе кажется, что все медленно. Ты уже быстрее принимаешь решения", — сказал Дзагоев.
33-летний Дзагоев, завершивший карьеру вчера, 21 ноября, успел отыграть 76 матчей в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и квалификации к ним), забив в них 17 голов и отдав 12 результативных передач. Он покинул ЦСКА в 2022 году и перебрался в казанский "Рубин", где провёл сезон. Последние два месяца спортсмен играл в Греции за "Ламию", но решил завершить карьеру из-за постоянных травм.
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что жалеет, что так и не попробовал свои силы в Европе.
Фото: "Чемпионат"