- Надо отпускать Мелёшина в аренду, ему нужно играть. Соболев - нападающий номер один в "Спартаке". Сидеть в запасе в возрасте Мелёшина неправильно. Герман Ткаченко действует в интересах футболиста. В истории "Спартака" были случаи, когда игроки уходили в аренду, возвращались и становились основными футболистами. Мелешин должен набраться опыта и поверить в свои силы, - передает слова Гладилина "РБ Спорт".
19-летний нападающий московского "Спартака" Павел Мелёшин является воспитанником клубной академии красно-белых. За взрослую команду московского клуба форвард дебютировал в сезоне-2022/2023. В текущем сезоне на счету Мелёшина 7 матчей во всех турнирах (из них только 2 в Российской премьер-лиге) и 1 забитый гол. Первым выбором профильного нападающего для главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля является 26-летний Александр Соболев, который также не всегда попадает в основной состав - порой красно-белые играют без профильных центрфорвардов.
Гладилин: "Спартаку" надо отпускать Мелёшина в аренду, ему нужно играть. Сидеть в запасе в его возрасте неправильно
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался о перспективах карьеры 19-летнего нападающего красно-белых Павла Мелёшина.
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