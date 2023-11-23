Гаджиев: можно сказать, что Карпин справляется с работой в сборной России. Сдвиг есть

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
"Cправляется ли Карпин со своей работой в сборной? Если мы говорим о том, что футболисты отдаются на поле, значит Карпину удалось замотивировать футболистов. Сдвиг есть, Карпин справляется со своей работой", — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что РФС работает над возможным продлением соглашения с главным тренером сборной России, которое истекает летом 2024 года. Карпин работает в команде с июля 2021 года и вывел команду в стыковые матчи к ЧМ-2022, в которых Россия не сыграла из-за отстранения.

Гаджи Гаджиев, ранее работавший главным тренером во многих российских командах, сейчас является президентом махачкалинского "Динамо".

Источник: "РБ Спорт".

Гаджиев Карпин Динамо Мх Сборная России
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