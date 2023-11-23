Радимов: главное достоинство Абаскаля — он показал характер и посадил Джикию, который сам виноват в этом

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Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов похвалил главного тренера "Спартака" за решение по капитану Георгию Джикии.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
"Главное достоинство Абаскаля — он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов к чемпионату. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват. Думаю, Джикия оказался не готов, что будет такая конкуренция и Абаскаль сможет предпочесть капитану команды другого человека", — сказал Радимов.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия вышел в стартовом составе в восьми из девяти матчей, проведенных в этом сезоне. Однако ещё семь раз спортсмен оставался на скамейке запасных. Несколько матчей Джикия также пропустил из-за дисквалификации и травмы. Контракт Джикии со "Спартаком" истекает в конце сезона. Пока стороны ещё не обсуждали возможность его продления.

Вместо Джикии на поле в стартовом составе "Спартака" выходит Срджан Бабич, купленный летом.

Источник: "Матч ТВ".

Джикия Спартак Радимов Абаскаль
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