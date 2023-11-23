"Давать оценку результатам сборной России нельзя, потому что нет определенных критериев... Очень хорошо, что у игроков по сравнению с матчами с Киргизией и Таджикистаном поменялось отношение к таким играм", — сказал Гаджиев.
Гаджиев отметил, что в последних матчах футболисты сборной России выкладывались на поле.
Напомним, российский футбол находится в бессрочном международном бане, введённом ФИФА и УЕФА. Он введён в начале марта 2022 года и закончится лишь после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщили функционеры обеих организаций. В последний раз официальный матч сборная России проводила в ноябре 2021 года. Российский клуб — 24 февраля 2022 года. Тогда "Зенит" сыграл ответный матч с "Бетисом" в 1/16 финала Лиги Европы.
Источник: "РБ Спорт".
Гаджиев: у игроков сборной России в последних матчах поменялось отношение к таким играм
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался на тему сборной России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала