"Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах "Спартак" выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот "Спартак" гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный", — сказал Радимов.
26-летний Соболев в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов и отдал результативную передачу. В последних матчах за "Спартак" нападающий всё реже выходит в стартовом составе, довольствуюсь появлениями со скамейки запасных.
Контракт форварда с московской командой рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ".
Радимов: "Спартак" без Соболева гораздо интереснее. Игра стала более мобильной и быстрой
Бывший российский футболист Владислав Радимов считает, что "Спартак" смотрится лучше без нападающего Александра Соболева.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ