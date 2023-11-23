"Способна ли команда до зимы поправить положение? Способна точно. Она не раз это доказывала. Способен ли это сделать Абаскаль? Вот здесь вопрос. Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать Литвинова жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало", — сказал Радимов.
Испанский специалист возглавил команду из столицы России в июне 2022 года, заняв вакантное место после ухода Паоло Ваноли. Сейчас итальянец работает в "Венеции", играющей во втором местном дивизионе. В первый же сезон с новым тренером красно-белые стали третьими, а после половины нынешнего занимают шестое местое.
Источник: "Матч ТВ".
Радимов: "Спартак" способен исправить положение, но вопрос в том, способен ли на это Абаскаль
Бывший российский полузащитник Владислав Радимов высказался о ситуации в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"