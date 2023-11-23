"Он очень высоко планку поднял, от него многие хотят большего. На самом деле Сергей очень способный футболист, у него все лучшие игры впереди. Просто сейчас надо перебороть этот непростой период, и всё у него будет хорошо", — сказал Гуренко.
19-летний Пиняев в нынешнем сезоне забил гол и отдал три результативные передачи в 21 матче. Его контракт с московской командой рассчитан ещё на три года. Ранее Пиняев играл за "Крылья Советов", "Чертаново" и отправлялся на стажировку в "Манчестер Юнайтед". На его счету также шесть матчей за сборную России. Он самый молодой автор гола в её истории.
Источник: "Матч ТВ".
Гуренко — о Пиняеве: он высоко поднял планку. Сейчас просто нужно перебороть этот период
Бывший защитник "Локомотива" Сергей Гуренко высказался о спаде в игре нападающего команды Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"