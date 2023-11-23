"Я сентиментальный человек по жизни. Например, когда не мог чемпионат выиграть. Когда в 2013 году мы сыграли с "Кубанью" 0:0, я упал на газон, плакал.
Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда, меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать", — сказал Акинфеев.
37-летний Акинфеев всю карьеру провёл в составе московского ЦСКА. В нынешнем сезоне легендарный вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 16 голов и пять раз сыграл "на ноль". Его контракт с ЦСКА истекает в конце сезона, но наверняка будет продлён, если Акинфеев решит продолжить карьеру.
С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России и провёл за неё 111 матчей. Это один из лучших показателей в её истории.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Акинфеев: я сентиментальный человек. Для мужика нормально плакать, это не показуха
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал себя сентиментальным человеком.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"