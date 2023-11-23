"В "Ювентусе" никто не подтверждает интерес к Сперцяну, но на сайтах, конечно, могут писать все что угодно. Что касается самого игрока, то я не знаю его качества. Но футболисту из клуба РПЛ будет трудно адаптироваться в Серии А", — сказал Франки.
Ранее сообщалось, что скаут туринского клуба просматривал игрока на матчах сборной Армении, также в итальянском клубе были ознакомлены с игрой Сперцяна в "Краснодаре" в видеонарезках.
В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян в 18 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт".
Итальянский журналист: в "Ювентусе" никто не подтверждает интерес к Сперцяну
Журналист Tuttosport Массимо Франки заявил, что не знает ничего о возможном интересе "Ювентуса" к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press