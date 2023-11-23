"Не думаю, что ЦСКА фаворит. Равные шансы. Хотелось бы увидеть яркий и атакующий футбол. На мой взгляд, обе команды способны демонстрировать такой футбол. Номинально ЦСКА играет дома — это может дать им небольшое преимущество, но не более того", — приводит слова Алдонина "Чемпионат".
ЦСКА и "Динамо" сыграют 25 ноября. Дерби московских клубов пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - 17:30 (мск).
Это противостояние станет вторым для команд в этом сезоне. В предыдущей встрече победу одержало "Динамо" со счетом 2:1. В том матче голами отличились форвард ЦСКА Антон Заболотный, игрок "Динамо" Муми Нгамале и нападающий бело-голубых Федор Смолов.
Алдонин — о дерби ЦСКА и "Динамо": у команд равные шансы на победу
Бывший игрок волгоградского "Ротора" Евгений Алдонин поделился своими ожиданиями от предстоящей игры между ЦСКА и "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА